طلاب «إعلام الأزهر» يطلقون منصة «أنا أزهري» لعرض رأي المشيخة في القضايا المستجدة

أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر موقعًا إخباريًا تحت مسمى «أنا أزهري»، متخصصا في كل ما يتعلق بمؤسسة الأزهر الشريف والهيئات التابعة لها، وهو مشروع فريد من نوعه، ويأتي بشكل إلكتروني كامل، ما يواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

القضايا الدينية الخاصة بالأزهر الشريف

وتهدف فكرة المشروع إلى تناول كل القضايا الدينية الخاصة بالأزهر الشريف، ودوره في تجديد الخطاب الديني، وكذا إبراز رأي الأزهر في القضايا المختلفة، إلى جانب متابعة التطورات على الساحات المحلية والإقليمية، والدولية.

مشروع تخرج «أنا أزهري»

وكشف الدكتور جمال أبو جبل، المشرف على المشروع، لـ«الوطن»، أن الموقع ينطلق من رؤية عصرية بالتركيز على تقديم المضمون عن طريق الإنفوجراف، والفيديو جراف، واستخدام ما قل ودل من الكلمات ليتناسب مع طبيعة القارئ ولجذبه مرة أخرى للمواقع الإلكترونية في ظل منافسة وسائل التواصل الاجتماعي.

فريق مشروع تخرج «أنا أزهري»

ويتكون فريق عمل مشروع التخرج من 6 طلاب من قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وهم «عبدالله عبدالغفار - فارس سامي- محمود عبدالمنعم- محمد جعفر - محمد عماد - مصطفى عاطف».

كلية الإعلام جامعة الأزهر

جدير بالذكر أن هذا العمل يأتي ضمن مشاريع التخرج التي يرعاها قسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والتي تعمل على إبراز رأي الأزهر في القضايا المختلفة المستجدة على الساحة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية.

رصد أخبار الأزهر الشريف

ويتناول موقع «أنا أزهري» أخبار الأزهر الشريف، وذلك مع إبراز رأي الأزهر في القضايا المختلفة المستجدة على الساحة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل المشروع مواكبا للتطورات التي تشهدها الساحة بين الحين والآخر.