مدبولي يبدي إعجابه بعرض فني لطلاب مدرسة بالغربية ويشيد بالانضباط (فيديو)

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في نطاق قرية «نهطاي» بمركز زفتى في نطاق محافظة الغربية.

رئيس مجلس الوزراء

وتفقد مدرسة الملازم طلبة السايح بمنطقة نهطاي، إذ شاهد بداخلها عددًا من الرسومات واللوحات الفنية للطلاب، وعرض فني غنى فيه الطلاب أغنية «تحيا مصر»، وكذلك عرض للفنون القتالية من الطلاب مثل الكاراتيه والجودو، وحيًا بعدها الطلاب، مشيدًا بما شاهده من انضباط، مبديًا إعجابه بالعرض الفني.

محافظة الغربية

كما تفقد مشروع تطوير منازل قرية نهطاي، ووحدة الغسيل الكلوي، ورفع كفاءة شوارع، وأعمال إنشاء وحدة إسعاف، ومشروع إنشاء وحدة طب الأسرة في القرية.