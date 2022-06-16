سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
كتب:
محمد الليثي
01:06 م | الخميس 16 يونيو 2022
هيثم بن طارق
أفادت وسائل إعلام عمانية، قبل قليل أن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أصدر اليوم 12 مرسوما ساميا من بينها مرسوم خاص بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في البلاد.
نص مرسوم سلطان عمان
المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
- فهد بن محمود نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
- شهاب بن طارق نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع
- ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا للثقافة والرياضة والشباب
- خالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني
- الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني
- حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للداخلية
- بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية
- سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية
- الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم
- سعود بن هلال وزير الدولة ومحافظ مسقط
- عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية
- عبد الله بن ناصر الحراصي وزيرا للإعلام
- محمد بن سلطان البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار
- إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم
- سالم بن محمد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة
- سعود الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
- الدكتور خلفان الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني
- الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي
- سعيد بن حمود المعولي وزيرا للنقل
- الدكتور سعيد الصقري وزيرا للاقتصاد
- قيس بن محمد اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة
- ليلى النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية
- الدكتور محاد باعوين وزيرا للعمل
- المهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرا للطاقة والمعادن
- الدكتور محمد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية
- الدكتور علي بن هلال السبتي وزيرا للصحة