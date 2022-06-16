سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

أفادت وسائل إعلام عمانية، قبل قليل أن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أصدر اليوم 12 مرسوما ساميا من بينها مرسوم خاص بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في البلاد.

نص مرسوم سلطان عمان

المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي: