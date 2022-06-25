وزير البترول يفتتح محطة وقود التعاون في الدقي بعد تطويرها

افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا صباح اليوم محطة تموين السيارات «التعاون» في منطقة الدقي بالجيزة، وذلك بعد تطويرها، بحضور محافظ الجيزة، كما تفقد وزير البترول محطة تموين السيارات بالغاز كارجاس المجاورة لمحطة التعاون.

افتتتاح محطة التعاون بعد تطويرها

يذكر أن وزير البترول تفقد الايام الماضية المحطات الثلاث الجديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالعاصمة الادارية الجديدة، ووجه «الملا» بالإسراع بالانتهاء منها بالتعاون بين شركات كارجاس وغازتك ووطنية لتسويق البترول وذلك بعد افتتاح محطة الغاز فى مدينة الشروق.

4 محطات جديدة للغاز بالشروق والعاصمة الجديدة

وقال الملا فى بيان رسمي سابق إن المحطات الأربع تأتى ضمن الخطة الإستراتيجية للتوسع وزيادة انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى محافظات الجمهورية والطرق والمحاور السريعة والتوسع العمراني في المدن الجديدة، في ظل المبادرة الرئاسية لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعي والزخم القوى الذي أولاه دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود ومضاعفة محطات التموين.