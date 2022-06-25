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وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمود خليل إثر وعكة صحية

صلاة الجنازة عقب المغرب اليوم بالمسجد النبوي

كتب:

سحر المكاوي
01:20 م | السبت 25 يونيو 2022
إمام الحرم النبوى السابق

إمام الحرم النبوى السابق

توفي إمام القبلتين وإمام المسجد النبوي السابق الشيخ محمود خليل القارئ، اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لوعكة صحية.

فيما نعى الشيخ عادل الكلباني، أحد أئمة المسجد الحرام، الشيخ الراحل، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلاً: «اللهم اغفر لعبدك محمود خليل القارئ، وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة».

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الإمام السابق للمسجد النبوى بعد صلاة المغرب اليوم السبت بـ المسجد النبوي، والدفن بالبقيع.

 

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بقلم سحر المكاوي