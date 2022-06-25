وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمود خليل إثر وعكة صحية
صلاة الجنازة عقب المغرب اليوم بالمسجد النبوي
كتب:
سحر المكاوي
01:20 م | السبت 25 يونيو 2022
إمام الحرم النبوى السابق
توفي إمام القبلتين وإمام المسجد النبوي السابق الشيخ محمود خليل القارئ، اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لوعكة صحية.
فيما نعى الشيخ عادل الكلباني، أحد أئمة المسجد الحرام، الشيخ الراحل، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلاً: «اللهم اغفر لعبدك محمود خليل القارئ، وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة».
سيصلى على الشيخ#محمود_خليل_القارئ— قناة تلاوات الشيخ محمود خليل القارئ (@Alqari_MK) June 25, 2022
اليوم السبت
صلاة المغرب
بالمسجد النبوي
إنا لله وإنا إليه راجعون
وقد انتقل إلى رحمة الله
اليوم السبت 26/11/1443 هـ
الساعه 8 صباحاً
غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين
الدعاء الدعاء الدعاء له
ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الإمام السابق للمسجد النبوى بعد صلاة المغرب اليوم السبت بـ المسجد النبوي، والدفن بالبقيع.
اللهم اغفر لعبدك #محمود_خليل_القارئ وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة— عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) June 25, 2022