وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمود خليل إثر وعكة صحية

توفي إمام القبلتين وإمام المسجد النبوي السابق الشيخ محمود خليل القارئ، اليوم السبت في المملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لوعكة صحية.

فيما نعى الشيخ عادل الكلباني، أحد أئمة المسجد الحرام، الشيخ الراحل، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلاً: «اللهم اغفر لعبدك محمود خليل القارئ، وارحمه وتجاوز عنه واجعله مع السفرة الكرام البررة».

سيصلى على الشيخ#محمود_خليل_القارئ

اليوم السبت

صلاة المغرب

بالمسجد النبوي



إنا لله وإنا إليه راجعون



وقد انتقل إلى رحمة الله

اليوم السبت 26/11/1443 هـ

الساعه 8 صباحاً



غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين

الدعاء الدعاء الدعاء له — قناة تلاوات الشيخ محمود خليل القارئ (@Alqari_MK) June 25, 2022

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الإمام السابق للمسجد النبوى بعد صلاة المغرب اليوم السبت بـ المسجد النبوي، والدفن بالبقيع.