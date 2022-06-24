السعودية تناقش خطط خدمات الحج.. وتكرم موظفا أنقذ طائرة من حريق

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، استعدادات البلاد لموسم الحج هذا العام، وخطط سلطات المملكة لمنظومة خدمات «المسجد الحرام»، فيما جرى تكريم موظف سعودي أنقذ طائرة من حريق محقق بـ«مطار جدة».

وناقش مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون «المسجد الحرام»، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أبرز الاستعدادات القائمة لموسم الحج وعددا من البرامج والخطط لمنظومة خدمات المسجد خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات المسجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

المحيميد يشدد على أهمية التكاتف والتعاون لنجاح موسم الحج

وأشار المحيميد، إلى أهمية التكاتف والتعاون وتظافر الجهود بين مختلف الوكالات، ومد جسور التعاون مع جميع الجهات المشاركة لتحقيق الهدف الأسمى لنجاح خطة موسم حج وتجويد مخرجات الخدمات، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن بيئة صحية وآمنة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

وفي سياق آخر، تمكن موظف سعودي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة من إنقاذ طائرة وركابها من حريق كاد أن يؤدي إلى تحطمها، حيث اشتعلت النيران بشكل مفاجئ بعجلات طائرة إفريقية من طراز «إيرباص» في مدينة «جدة» خلال شهر أبريل الماضي، بسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل والاحتكاك أثناء الهبوط.

موظف خدمات بالمطار ينقذ طائرة من حريق

وكانت الطائرة وصلت إلى ساحة الانتظار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وهرع موظف الخدمات الأرضية بالمطار، أحمد الرفاعي، لإخماد الحريق بسرعة كبيرة باستخدام «طفاية الحريق».

فيما كرمت سلطات «مطار جدة»، الموظف، لتجاوبه وتصرفه السريع الذي ساهم بإنقاذ حياة ركاب الطائرة في لحظة حرجة.

و قال الرفاعي: «إنه مدرك لخطورة الوضع، لكن أي شخص كان سيفعل الشيء ذاته لو كان مكاني، وإنه تمكن من إخماد الحريق في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى».