قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض يشعل المظاهرات بأمريكا

أشعل قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض المظاهرات في الولايات المتحدة اعتراضا على القرار الذي يعتبره المحتجون تقييدا للحريات، وجاء رد الفعل سريعًا وغاضبًا أمس الجمعة، بعد أن ألغت المحكمة العليا حكم «رو ضد وايد» الذي يضمن حقًا دستوريًا في الإجهاض.

واندلع الغضب أولاً خارج المحكمة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض وسرعان ما انتشر الغضب غربًا حيث انتقد المتظاهرون المؤيدون لحقوق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد القضاة المحافظين الذين وجعلوا الوصول إلى عمليات الإجهاض أمرًا مستحيلًا -وفق ما ذكر المحتجون في العديد من الولايات- وفقا لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وتجمعت حشود ضخمة أمام المبنى الفيدرالي في وسط مدينة شيكاغو ثم ساروا وهم يهتفون «جسدي خياري»، كما نظم المتظاهرون مظاهرات صاخبة خارج مبنى الكابيتول في جورجيا في أتلانتا، وعبر مبنى الكابيتول في ويسكونسن في ماديسون.

وفي فلينت بولاية ميشيجان، أغلق المئات الأرصفة أمام مكتب المدعي العام في مقاطعة جينيسي.

مظاهرات فى الولايات الأمريكية بسبب إلغاء حق الإجهاض

واستمرت المظاهرات حتى المساء، وسارت الحشود في وسط مدينة سياتل، وفي لوس أنجلوس، سار المتظاهرون على الطريق السريع 110 المتجه شمالًا بوسط المدينة، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور.

وقال بارت جريفز المتحدث باسم وزارة الأمن العام بالولاية، إن جنود الولاية استخدموا الغاز المسيل للدموع في فينيكس مساء الجمعة، بعد أن دق محتجون أبواب مبنى مجلس الشيوخ في أريزونا وبعد كسر جزء من الباب.

وأوضح أن «الغاز انتشر من سطح مجلس النواب، لم تكن هناك اعتقالات، مجلس الشيوخ الذي كان منعقداً، تمت مقاطعته لكنه استؤنف فيما بعد».

وجرى الإبلاغ عن مظاهرات كبيرة في ريتشموند، فيرجينيا؛ جاكسونفيل، فلوريدا؛ كولومبيا، ساوث كارولينا؛ رالي، كارولينا الشمالية وتوبيكا، كانساس.

الصحة العالمية تعلق على قرار المحكمة الأمريكية

وكانت هناك مظاهرات خارج سفارتي الولايات المتحدة في لندن وأوتاوا بكندا، فيما علق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرييسوس، على قرار المحكمة العليا الأمريكية، قائلا: «أشعر بخيبة أمل» وفقا لوكالة أنباء «رويترز».