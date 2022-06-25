أوباما ينتقد قرار إلغاء حق الإجهاض: اعتداء على الحريات الشخصية

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قرار المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بإلغاء حق الإجهاض للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية، منهية بذلك 50 عاما من حماية هذا حق الإجهاض في الولايات المتحدة.

أوباما: الحق الشخصي سيخضع لأهواء السياسيين

وكتب الرئيس الأسبق أوباما سلسلة تغريدات على موقع التواصل تويتر حول القرار المحكمة العليا بشأن إلغاء حق الإجهاض، واصفا إياه بأنه خاطئ، وأنه يشكل اعتداء على الحريات الشخصية.

وقال أوباما إن القرار لا يلغي سابقة قانونية عمرها 50 عاما في البلاد فحسب، بل إنه أيضا ألغى واحدا من أكثر القرارات الشخصية التي يمكن للأفراد أن يتخذوها، كما أنه أخضع ذلك القرار الشخصي لأهواء السياسيين والأيديولوجيين، الذي يعتدون على الحريات الأساسية لملايين الأميركيين

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قررت الجمعة إلغاء الحق في الإجهاض، الذي كان محميا بموجب حق سابق صدر عام 1973.

بايدن: القرار خطأ مأساوي من المحكمة يُعرض صحة المرأة للخطر

وأدان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، كذلك القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الإجهاض، مشيرا إلى أن صحة المرأة في الولايات المتحدة أصبحت الآن في خطر بعد هذا القرار، وأن إدارته ستتخذ تدابير للتخفيف من آثار القرار، وذلك حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال بايدن إن إدارته ستدافع عن حق النساء في السفر إلى دولة أخرى لإجراء عملية الإجهاض إذا تم حظر هذا الإجراء في الولاية التي تعيش بها، كما وجه الرئيس الأمريكي أيضًا وزارة الصحة لضمان أن يكون الإجهاض الدوائي المعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، متاحًا إلى أقصى حد ممكن.

ووصف بايدن، يوم صدور القرار بإلغاء حق الإجهاض بـ«إنه يوم حزين للمحكمة وللبلد"، معتبرا أنه تتويج لجهد متعمد تم بذله على مدى عقود لإخلال توازن قانوننا، كما أنه إدراك لأيديولوجية متطرفة، وخطأ مأساوي من قبل المحكمة العليا».