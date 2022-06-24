بايدن يهاجم إلغاء حق الإجهاض: صحة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر

قال الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، إن صحة المرأة في الولايات المتحدة أصبحت الآن في خطر بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، الحق الدستوري في الإجهاض، فيما أوضح الرئيس الأمريكي الخطوات التي ستتخذها إدارته لمحاولة التخفيف من آثار حكم المحكمة العليا في هذا الشأن.

بايدن: يجب انتخاب المزيد من أعضاء الكونجرس الذين يدعمون حق الإجهاض

وأقر الرئيس الأمريكي بأنه لا يوجد إجراء أحادي الجانب يمكنه اتخاذه لاستعادة الحق في الإجهاض على مستوى البلاد، وحث الأمريكيين على انتخاب المزيد من أعضاء الكونجرس في نوفمبر المقبل الذين سيدعمون التشريع الذي يحمي الوصول إلى الإجهاض، وذلك حسبما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال بايدن الذي كان يتحدث من البيت الأبيض: «هذا الخريف، رو على ورقة الاقتراع، وذلك في إشارة إلى قضية رو ضد ويد المتعلقة بحق الإجهاض»، موضحا: «الحريات الشخصية على ورقة الاقتراع، الحق في الخصوصية والحرية والمساواة - كلها على ورقة الاقتراع. حتى ذلك الحين ، سأفعل كل ما في وسعي لحماية حق المرأة في الولايات التي ستواجه فيها عواقب قرار المحكمة العليا اليوم».

بايدن: سأدافع عن حق المرأة في السفر لدولة أخرى لإجراء عمليات الإجهاض

وقال بايدن إن إدارته ستدافع عن حق المرأة في السفر إلى دولة أخرى لإجراء عملية إجهاض إذا تم حظر هذا الإجراء في ولايتها الأم. ويوجه الرئيس أيضًا وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لضمان أن يكون الإجهاض الدوائي المعتمد من قِبل إدارة الغذاء والدواء "متاحًا إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف بايدن «إنه يوم حزين للمحكمة وللبلد.. هذا القرار تتويج لجهد متعمد على مدى عقود لإخلال توازن قانوننا. إنه إدراك لأيديولوجية متطرفة وخطأ مأساوي من قبل المحكمة العليا ، في رأيي».