«الصحة»: المبادرات ساهمت في تقليل معدلات الوفيات بـ«السكر»

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان، أن مبادرات الصحة العامة والمبادرات الرئاسية، قللت معدل الوفيات بمرض السكر بنسبة %32.6 بواقع 41,458 وفاة سنويًا، كما ساهمت في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن مرض السكري بنسبة 26% ليصل معدل الوفيات المتوقع نتيجة الإصابة بمرض السكري إلى 6 ,580 وفاة سنويا.

72 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الصحية

ووفق تقارير وزارة الصحة والسكان، التي حصلت «الوطن»، على نسخة منها، فبلغ عدد المستفيدين من المبادرات الصحية، نحو 72 مليون مواطن، مشيرة إلى أن المبادرات الصحية كان لها مردود على الزيادة الإنتاجية المجتمعية، فعلى سبيل المثال الإصابات السنوية لمرضى الضغط تسبب خسارة للإنتاج المحلي تصل إلى 0.88% وتقدر بـ2.2 مليار دولار سنويا، لكن المبادرات قللت الخسارة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 % بمعدل يصل إلى 1.5 مليار دولار.

حملات توعوية للإقلاع عن التدخين

وذكرت التقارير أن وزارة الصحة، دشنت مجموعة من الحملات التوعوية للإقلاع عن التدخين، حيث استهدفت جميع الفئات المجتمعية، فضلا عن تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية بمحافظات الجمهورية بهدف مساعدة المواطنين.

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى ضرورة المشاركة في المبادرات الرئاسية للاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والبعد عن الزحام وعدم التكدس، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا.