خبير: عدد سكان مصر في 4 شهور يعادل نظيره بسويسرا خلال 52 سنة

قال الخبير السكاني الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن الإحصاءات الأخيرة لعدد سكان جمهورية مصر العربية التي رصدتها الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تؤكد أن المجتمع المصري مجتمع شاب بيولوجياً للغاية، حيث شهد محافظات مصر ارتفاعاً في عدد السكان بلغ أكثر من 500 ألف نسمة خلال 4 أشهر فقط، فقد ارتفع عدد السكان من 103 ملايين نسمة في 22 فبراير 2022 الحالي إلى 103 ملايين و500 ألف و181 نسمة، وهو رقم كبير، مقارنة ببعض الدول الأخرى.

سنة في عدد السكان في سويسرا تساوي الزيادة في 48 ساعة في مصر

وأضاف الخبير السكاني، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه بمقارنة ارتفاع عدد سكان مصر خلال الفترة من 22 فبراير إلى 22 يونيو 2022، أي خلال 120 يوما، بارتفاع عدد سكان دولة أوروبية مثل سويسرا التي تشهد زيادة سكانية سنوياً بعدد لا يتجاوز 9 آلاف و500 نسمة، وهو رقم تحققه مصر في 48 ساعة فقط.

9500 نسمة زيادة عدد السكان في سويسرا في سنة

وتابع الدكتور عمرو حسن أن مؤشرات هذه الزيادة تعني أن الزيادة السكانية في مصر في آخر 4 شهور فقط تساوي أكثر من الزيادة السكانية التي سوف تحققها سويسرا لمدة 52 سنة مقبلة، قياساً على الزيادة التي رصدتها الساعة السكانية خلال فترة الاربعة أشهر الماضية، وبين الإحصاءات التي أعلنت عنها دولة سويسرا وحققت زيادة 9500 نسمة.

جدير بالذكر أن عدد سكان مصر بلغ حتى الساعة الرابعة مساء اليوم السبت 25 يونيو 2022 حوالي 103 ملايين و513 ألفا و43 نسمة، وتصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى في عدد السكان، وبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين و138 ألفا و263 نسمة، وجاء في المركز الثاني محافظة الجيزة، وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و378 ألفا و224 نسمة، بينما احتلت محافظة الشرقية المركز الثالث وعدد سكانها بلغ 7 ملايين و796 ألفا و895 نسمة.