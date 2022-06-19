الإنتهاء من نقل سكان 3 مناطق عشوائية في مصر القديمة خلال 2022

قال الدكتور محمد السيد ليله، رئيس حى مصر القديمة، إن عملية نقل سكان المناطق العشوائية تتم بإنتظام وعلى مراحل مثلما يتم حاليا مع مناطق الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون بنطاق سور مجرى العيون بمصر القديمة،مضيفا ل" الوطن" انه سيتم خلال العام الجارى الانتهاء من اخلاء وإزالة تلك المناطق بعد نقل سكانها إلى وحدات سكنية مجهزة بمشروع الخيالة الذى يضم وحدات سكنية يتم تأثيثها بالكامل قبل تسكين الأسر المستحقة،وذلك ضمن خطة تطوير مصر القديمة والقضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل فى ظل توجهات الدولة.

مشروع الخيالة يضم 42 عمارة سكنية

ويضم مشروع الخيالة 42 عمارة سكنية أرضى و 9 أدوار متكررة بإجمالى2268 وحدة سكنية ويخدم كل عمارة 2 أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم مسجد، كنيسة، مركز إسعاف ، نقطة شرطة،نقطة إطفاء، مكتب بريد، مركز شباب، حديقة عامة، وتم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص إلى مساكن الخيالة وتوفير منافذ للسلع والخبز والخضار والفاكهة لخدمة المواطنين وذلك في اطار التطوير الشامل التى تقوم به الدولة لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل لإستعادة الشكل الحضارى لتلك المنطقة التاريخية والتراثية.

حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمصر القديمة

من ناحية أخرى، شن حي مصر القديمة حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق العامة بقيادة الدكتور محمد السيد ليله، رئيس الحى، بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية و الإشغالات، أسفرت الحملات عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات من على الطرق العامة بشارع المنيل ، ومن أمام القصر العينى وذلك لتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتأكيد على الاستمرار فى اجراء حملات مكثفه دورية ورفع كافة الإشغالات،كما قامت إدارة الطرق بمتابعه أعمال تركيب بلاط انترلوك بمنطقة أبو السعود شارع العشرين ضمن الخطة الإستثمارية للحى لرفع كفاءة المنطقة وجارى العمل على تطوير باقى المناطق .