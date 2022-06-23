«الإحصاء»: زيادة عدد سكان مصر أكثر من نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

رصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار زيادة عدد سكان مصر، حيث بلغ عدد السكان يوم أمس الأربعاء 22 يونيو 2022، نحو 103 ملايين و501 ألف و811 نسمة، بزيادة أكثر من نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر، بواقع 4 آلاف و181 نسمة، وكانت الساعة السكانية قد سجلت ارتفاع عدد سكان مصر إلى 103 ملايين نسمة يوم 22 فبراير 2022.

زيادة عدد سكان مصر في المحافظات

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، زيادة عدد سكان مصر في المحافظات، إذ بلغ عدد سكان محافظة القاهرة نحو 10 ملايين و137 ألفا و406 نسمات حتى الساعة الثامنة من مساء الأربعاء 22 يونيو 2022، لتحتل القاهرة المركز الأول في زيادة النسبة السكانية، وتعتلي قائمة الأكثر في عدد السكان من بين محافظات جمهورية مصر العربية.

زيادة عدد سكان مصر في محافظات الوجهين البحري والقبلي

ووفقًا لاحصاءات الساعة السكانية، فإن محافظة الجيزة جاءت في المركز الثاني من حيث عدد سكان مصر، إذ بلغ عدد سكان الجيزة نحو 9 ملايين و377 ألفا و173 نسمة، بينما جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث من حيث عدد السكان في محافظات الجمهورية، وبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين و796 و82 ألفا.

كما كشفت الإحصاءات السكانية التي رصدتها الساعة السكانية، عن زيادة عدد سكان مصر في المحافظات التالية:

الدقهلية

عدد السكان: 6.965 مليون نسمة

البحيرة

عدد السكان: 6.769 مليون نسمة

المنيا

عدد السكان: 6.186 مليون نسمة

القليوبية

عدد السكان: 6.052 مليون نسمة

سوهاج

عدد السكان: 5.599 مليون نسمة

الإسكندرية

عدد السكان: 5.485 مليون نسمة

الغربية

عدد السكان: 5.368 مليون نسمة