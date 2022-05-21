عدد سكان مصر اليوم .. 103.4 مليون نسمة والقاهرة مازالت في الصدارة

رصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت 21 مايو 2022 ، وصول عدد سكان مصر في الداخل بجميع محافظات الجمهورية، إلى 103 مليون و355 ألفا و 972 نسمة حتى الساعة 3:30 عصر اليوم، بزيادة بلغت نحو 355 ألفا و103 نسمات خلال 3 أشهر ، حيث كانت الساعة قد سجلت وصول عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير 2022 .

قائمة المحافظات العشر الأوائل

ورصدت الساعة السكانية عن أكثر المحافظات من حيث عدد السكان، فكانت القاهرة في المركز الأول، وبلغ عدد سكانها 10 ملايين و126 ألفا و617 نسمة، وفي المركز الثاني حلت محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و364 ألفا و698 نسمة، وفي المركز الثالث حلت محافظة الشرقية، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و785 ألفا و759 نسمة.

«الوطن» تستعرض من خلال مؤشرات الساعة السكانية، المرتبطة بشبكة الربط الإلكتروني بجميع مكاتب الصحة في المحافظات، أعداد سكان بعض محافظات الجمهورية، والتي جاءت على النحو التالي:

الدقهلية في المركز السابع والمنيا الأولى في الصعيد

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 6 ملايين و961 ألفا و151 نسمة، محتلة المركز الرابع من بين المحافظات الأكثر في عدد السكان.

- بلغ عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و764 ألفا و386 نسمة، محتلة المركز الخامس.

- بلغ عدد سكان محافظة المنيا 6 ملايين و180 ألفا و283 نسمة، لتحتل بهذا العدد المركز السادس.

- بلغ عدد سكان محافظة القليوبية نحو 6 ملايين و49 ألفا و70 نسمة ، لتحتل به المركز السابع على مستوى المحافظات.

- بلغ عدد سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و593 ألفا و610 نسمة ، في المركز الثامن.

- بلغ عدد سكان محافظة الإسكندرية نحو 5 ملايين و483 ألفا و2 نسمة، في المركز التاسع.

- وبلغ عدد سكان محافظة الغربية نحو 5 ملايين و364 ألفا و781 نسمة لتحتل المركز العاشر.