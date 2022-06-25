لميس الحديدي ضيفة شرف الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة

اختار مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلامية لميس الحديدي لتكون ضيفة شرف الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030، اليوم السبت، وذلك بمقر جريك كامبس، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.

جاء اختيار الإعلامية لميس الحديدي كضيفة شرف للملتقى نظرا لدورها الإعلامي الفعال في مجال ريادة الأعمال، وتقديمها برنامجين لرواد الأعمال، وهما هنا الشباب والفرصة.

لميس الحديدي تشكر وزارة التخطيط

ومن جانبها، شكرت الإعلامية لميس الحديدي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 على جهودهما في مجال ريادة الأعمال مشيدة بالملتقى واعتبرته فرصة مهمة للشباب للتواصل مع الحكومة.

وأوضحت الحديدي، أن لديها تجربتين مهمتين في مجال ريادة الأعمال من خلال برنامج مسابقات رواد الأعمال «هنا الشباب» ثم «الفرصة».

وأضافت أنها وفريق البرنامج وجدوا تحديا كبيرا في تحويل مسابقة رواد الأعمال لبرنامج جماهيري، لكنهم قرروا اتخاذ المخاطرة فحقق البرنامج انتشارا واسعا، وكان سببا رئيسيا في زيادة ثقة الشباب بأنفسهم وثقة آبائهم والمجتمع بهم.

وتطرقت الحديدي إلى تجربتها الثانية، وهو برنامج فرصة، موضحة أنها من خلال هذا البرنامج أرادت أن تقدم فكرة جديدة فحاولوا فتح فرص للشباب من خلال توفير شراكات لهم مع القطاع الحكومي والخاص والتنموي فكانت النتيجة توفير فرص للشركات من خلال شركاء البرنامج قيمتها تجاوزت نصف مليار جنيه.

كما طالبت الحكومة المصرية بتهيئة المناخ المناسب للشركات الناشئة، وتحسين الإطار التشريعي لخلق بيئة استثمارية مواتية وجاذبة للشركات الناشئة.

تكريم لميس الحديدي

وعلى هامش الملتقى، كرمت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، الإعلامية لميس الحديدي، ومنحتها درع المشروع نظرا لدورها الإعلامي الفعال في مجال ريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن الملتقى يهدف إلى نشر ودعم الدور التوعوي لريادة الأعمال في المجتمع المصري، ودور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في دعم منظومة ريادة الأعمال.