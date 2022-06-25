مفاجآت بالجملة بعد انضمام شاكوش لـ«الموسيقيين».. مستندات إدانه وتغيير أوراق

أزمة أشعلها أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن الموسيقية، بعد حصول حسن شاكوش على كارنيه النقابة، بعدما أعلنت الجمعية العمومية رفضها لوجود حسن شاكوش داخل النقابة ومنحه التصريح.

الجمعية العمومية تسجل اعتراضها على عودة حسن شاكوش

وقال مصدر من داخل النقابة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجمعية العمومية منذ اللحظة الأولى من إعلان النقابة حصول حسن شاكوش على الكارنيه وهم يرفضون هذا القرار، وذلك بسبب إهانته لعازفي الإيقاع.

وأضاف المصدر أنه يوجد أزمة كبيرة داخل الجمعية العمومية، وأنهم اجتمعوا بالأمس داخل أحد «الكافيهات» في منطقة المهندسين بحضور الفنان مصطفى كامل، وسجلوا جميعهم اعتراضهم على القرار، بسبب تهميشهم وأخذ قرار بعودة شاكوش.

مستندات تدين أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية

وأكد أنه يوجد مستندات تدين أشخاصاً مهمين داخل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وذلك بسبب ارتكابهم أخطاء فادحة.

وأشار المصدر إلى أن حلمي عبدالباقي، يقول إنه مضى على ورقة لم يكن فيها اسم حسن شاكوش، وفوجئ بعد ذلك بأن الورقة دون بها قرار شاكوش، وعلى الجانب الآخر كذّب عاطف الشافعي، عبدالباقي، قائلًا: «ادفع نص مليون جنيه من جيبي لو حلمي عبدالباقي مكنش عارف».

واختتم المصدر أن هاني شاكر كان يريد إصدار القرار بمؤتمر صحفي ولكنه تفاجئ بصدور القرار، لأنه كان في رحلة علاجية.

عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقين: أرفض انضمام حسن شاكوش للنقابة

وكان قد أعلن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وعميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، رفضه لانضمام حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية.

وقال «إمام» خلال بيان له: «السادة الزملاء الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، كنت أود أن أبعث لحضراتكم من خلال بث مباشر توضيحًا لموقفي من قبول التماس مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وحصوله على التصريح السنوي من النقابة، وبعد البث المباشر للفنان الراقي الأستاذ حلمي عبدالباقي عضو مجلس الإدارة، والذي أتفق معه في كل ما قاله، فضلت أن أكتب لحضراتكم لتوضيح موقفي الرافض تمامًا لحصوله على التصريح».