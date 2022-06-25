وفاة المستشار يحيى عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة ومحافظ الشرقية الأسبق

قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إن المستشار يحيى عبد المجيد الأمين العام الأسبق لمجلس الدولة، ومحافظ الشرقية الأسبق، ووزير الدولة لشئون مجلس الشورى، توفي اليوم في أحد المستشفيات الكبرى إثر تعرضه لوعكة صحية.

السيرة الذاتية للمستشار يحيى عبدالمجيد

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن يحيى عبدالمجيد عُين في السلك القضائي بمجلس الدولة عقب تخرجه مباشرة.

وعُين نائبًا لرئيس مجلس الدولة منذ عام 1992.

كما عين أمينًا عامًا لمجلس الدولة، ورئيساً للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة لمدة 20 عاماً متصلة.

وعين عضواً بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية، وبرئاسة مجلس الوزراء والخارجية، والعدل، وذلك لمدة 8 سنوات.

كما كان رئيساً لـ6 محاكم إدارية:

رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء – ووزارات الخارجية والعدل والصحة والمحافظات.

رئيس هيئة مفوضي الدولة بأسيوط

كما عين رئيساً لهيئة مفوضي الدولة بأسيوط، ومستشاراً للدولة لوزارات الخارجية والعدل والداخلية، وزارات سيادية، ومستشاراً بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيساً بالمحكمة الإدارية العليا.

وعمل بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1972 إلى عام 1984، وكان يتم تجديد الإعارة زيادة عن المدة المقررة، وهي أربع سنوات، بناء على خطابات من الجهات العليا بالمملكة العربية السعودية إلى رئيس الجمهورية، وكان يستخدم حقه في تجديد الإعارة للمملكة العربية السعودية للمصلحة القومية.

كما عين بالمناصب التالية:

مستشارًا لوزير التخطيط السعودي.

رئيسًا للمجموعة القانونية للهيئة الملكية.

رئيسًا للمجموعة القانونية لمؤسسة الموانئ.

شارك في مناقشة وإعداد بعض مشروعات الأنظمة بالمملكة العربية السعودية.

إعداد بعض مشروعات الأنظمة لقانون التجارة وتسجيل الشركات بالمملكة.

كان مسؤولًا عن الجانب القانوني في إنشاء أول نادي فروسية بالملز بتكليف من صاحب رئيس النادي وقتئذ.