مجلس الدولة يلزم «تعليم أسوان» بدفع 1.6 مليون جنيه للتأمين الصحي 

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بدفع مليون وستمائة وواحد ألف ومائة وأربعة وعشرين جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العام الدراسي 2017/2018م، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.

حيثيات الفتوى

وقالت الجمعية في فتواها، إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 مطبقًا على محافظة أسوان بموجب قراري وزير الصحة رقمي 129 لسنة 1993 و302 لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان «مديرية التربية والتعليم»، تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وكان الثابت من التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 25/8/2021م.

وأوضحت أنه وما قُدِّم من طرفي النزاع من مستندات، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي في العام الدراسي 2017/ 2018م، هو 3356615 طالبًا، وأن جُملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم 4027380 جنيهًا، وأن جُملة الاشتراكات المسددة من قِبَل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن هذا العام الدراسي محل النزاع 2017/2018م هي 2426256 جنيهًا، ومن ثم فإنه يتبقى في ذمتها 1601124 جنيهًا من قيمة جُملة اشتراكات التأمين الصحي؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بسداد مبلغ مقداره 1601124 قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب مدارس المديرية عن العام الدراسي محل النزاع – 2017/ 2018م- إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في ضوء عدم سريان قانون التأمين الصحي الشامل على محافظة أسوان حتى تاريخه؛ بحسبان أنها وردت في المرحلة الثانية من مراحل سريانه.

إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية

وأوضحت أنه لا ينال مما تقدم ما أثاره مُمَثِّلَا مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان «عضوا اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 25/8/2021م»، من وجود عدد من الطلاب تم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية كالطلاب اليتامى؛ فذلك مردود عليه بأنه ولئن كان القراران رقما 356 بتاريخ 19/9/2018 و193 بتاريخ 10/9/2019 قد أعفيا بعض فئات الطلاب، ومن بينهم اليتامى من سداد قيمة اشتراكات التأمين الصحي، غير أنه حمّل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية التعليمية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية بديوان عام الوزارة، سداد قيمة رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي نيابة عنهم.

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى بأنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة؛ مما يتعين معه رفض هذا الطلب.