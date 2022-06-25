بوتين: سنزود بيلاروسيا بصواريخ حديثة قادرة على حمل رؤوس نووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستزود بيلاروسيا بصواريخ حديثة قادرة على حمل رؤوس نووية، كما تعمل مع بيلاروسيا على تحديث طائراتها العسكرية، وذلك حسبما نقلت قناة العربية في نبأ عاجل.

روسيا وبيلاروسيا تطلقان مشروعًا لتصدير الأسمدة

وبالتزامن مع ذلك، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مشروعًا مشتركًا لتصدير الأسمدة للسوق العالمية.

وكان من المقرر أن يعقد كل من بوتين ولوكاشينكو، محادثات اليوم، وصفها الأخير بأنها «محادثات جادة حول موضوع جاد» وذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا من جانب والغرب وحلف الشمال الأطلسي «الناتو» من جانب آخر.

بيلاروسيا تنتظر صواريخ حديثة

وتأتي الوعود الروسية بإمداد بيلاروسيا بصواريخ حديثة قادرة على حمل رؤوس نووية، والعمل معها على تحديث طائراتها العسكرية، بالتزامن مع ما أعلنته أوكرانيا اليوم عن استهدافها بضربات صاروخية انطلقت من الأراضي البيلاروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، التقى نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، الخميس الماضي، وأكد الأول ضرورة اتخاذ البلدين إجراءات مشتركة بشكل عاجل لتعزيز القدرات الدفاعية لهما، وزيادة الاستعداد القتالي للقوات ونظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد.

بيلاروسيا الحليف الأقرب لروسيا

ووصف وزير الدفاع الروسي، بيلاروسيا، بأنها الشريك الاستراتيجي الأهم والحليف الأقرب لروسيا، مؤكدًا أن التعاون العسكري الثنائي يتطور تحت ضغط غير مسبوق من الغرب، وحرب غير معلنة ضد روسيا وبيلاروسيا.