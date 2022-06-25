وفاة طفل في الجيزة أثناء عمله مع والده.. صعقته الكهرباء

أصيب طالب بصعق كهربائي أدى إلى وفاته في المنيرة الغربية بالجيزة، ذكر والده أن ابنه يعمل بصحبته خلال الإجازة، وأصيب بصعق كهربائي خلال العمل بشقة موظف، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

بلاغ لقسم شرطة المنيرة الغربية

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغًا من مستشفى إمبابة العام، بوصول طالب يبلغ من العمر 12 سنة متوفى، إثر إصابته بصعق كهربائي.

الأب يحكي تفاصيل الواقعة

بسؤال العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، لوالده البالغ من العمر 44 سنة، كهربائي، قرر أن نجله يعمل معه خلال إجازة الصيف، وخلال عمله بشقة موظف بمدينة الأمل دائرة القسم، تعرض خطأ للصعق الكهربائي وتوفي على أثرها، فأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.