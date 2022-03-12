وفاة طالب تناول قرص حفظ الغلال بالخطأ في سوهاج

لقي عامل يقيم بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج مصرعه، وذلك على إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية عقب تناوله قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما، يفيد بوفاة عامل عقب تناوله حبوب الغلال السامة بمنزله بدائرة مركز طما شمال المحافظة، وتم نقله للمستشفى.

التحريات: تناول حبة سامة

التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علي العماري رئيس وحدة مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث المركز، بوصول عامل ويقيم شارع أحمد ماهر بندر طما إلى مستشفى طما المركزى مصاباً بـ هبوط بالدورة الدموية وإفرازات من الفم، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

والدة المتوفى: لا نتهم أحدا

بسؤال كل من والدته، 50 سنة، موظفة، وصديقه، 27 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، وصديقه، 21 سنة، طالب ويقيم شارع الثورة بندر طما، قرروا قيام المذكور بتناول قرص لحفظ الغلال بالمنزل ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.