تفاصيل مصرع طفل داخل حمام سباحة بالعياط: سقط على رأسه ومات بسكتة دماغية

كشفت التحريات الأولية في واقعة مصرع طفل داخل حمام السباحة الخاص بأحد الأندية بمنطقة العياط، أن الطفل يدعى محمد أيمن اسماعيل، يبلغ من العمر 10 سنوات، وجاء الي حمام السباحة بالنادي في تمام الساعة الثالثة عصرا بصحبة والدته وشقيقه.

سقط من أعلى سور قبل وقوعة في حمام السباحة

وأكدت التحريات أن الطفل استأجر ساعة للنزول في حمام السباحة برفقة شقيقة، وبعد أن انتهت الساعة خرج الطفل وارتدى ملابسه، ثم غافل والدته وصعد أعلى سور مقام على حواف حمام السباحة ليعود للسباحة مره أخري دون أن يراه أحد، ثم اختل توازنه وسقط من أعلى السور على رأسه في حمام السباحة.

الطب الشرعي: سكته دماغية سبب وفاة طفل العياط

وتابعت التحريات الأولية أن المنقذ الخاص بحمام السباحة و3 آخرين قفزوا لإنقاذه لكنهم عثروا علية جثه هامدة أسفل قاع الحمام، وتم استخراج الجثة وإخطار النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان ملابسات الحادث إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه.

وأفاد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة سكتة دماغية نتيجة اصطدامه بالمحيط الخارجي لحمام السباحة قبل وقوعة في المياه، وصرحت النياية بدفن الجثمان وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.

بداية الواقعة

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بحمام سباحة في العياط، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تعرض للغرق بحمام سباحة نادي العياط.

حدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم استدعاء أفراد أسرته كما تم استجواب مسؤلي حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.