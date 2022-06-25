تفاصيل وشروط «جمع المال» للمساعدات الإنسانية والمرضية

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن «تبرعات جمع المال» تكون للأعمال الخيرية وللحالات المرضية التي تحتاج إلى تبرعات مالية، مشيرا إلى أنه في الحالات المرضية يتم التوجه إلى وزارة الصحة، للحصول على إفادة وخطاب رسمي منها بأن المرض الذي يتم جمع تبرعات له ليس له علاج ضمن المبادرات الرئاسية ولا في وزارة الصحة.

تقديم طلب للوزارة

ولفت عبد الموجود لـ«الوطن» إلى أنه يتم تقديم طلب لوزارة التضامن مع وزارة الصحة، ثم تستطلع التضامن رأي الجهات المختصة منعا لغسل الأموال، فيما يخص بيانات الأسرة التي يتم التبرع لها، ثم تقوم التضامن مباشرة بإصدار تراخيص جمع مال تبرعات على حساب بنكى معتمد، قائلا: «نعطي المواطن خطاب للبنك ثم يعطيني موافقة البنك، وإعطاءه موافقة بجمع المال عن طريق جميع الوسائل المصرح بها».

ولفت إلى أنه يمكن جمع تبرعات لأعمال تتعلق بمبادرات خيرية مثل الحالات المرضية، بناء مستشفى، الجمعيات الخيرية، لافتا إلى أن موافقة الصحة تكون للحالات المرضية، والترخيص يكون بهدف خيري والتضامن تراجع، لإعطائه تراخيص بالتبرعات.

لا يحق لأحد جمع تبرعات من نفسه

وناشد المواطنين بالتأكد من الترخيص قبل التبرع، وأن يكون الترخيص الرسمي صادر من وزارة التضامن.

وأكد أنه لا يحق لأحد جمع تبرعات من نفسه، وذلك مخالف للقانون، لافتاً إلى ضرورة الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن قبل التبرع، وأن يكون الترخيص مكتوبا فيه رقمه والغرض منه، وأن تتأكد الجهة الإدارية أنّ الأموال التي تمّ جمعها وجهت للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات.