وظائف قيادية في وزارة التضامن الاجتماعي.. اعرف التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، حاجتها لشغل الوظائف القيادية الخالية بالوزارة، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وجاءت الوظائف القيادية المطلوبة في وزارة التضامن، كما يلي:

وظائف بالمستوى الوظيفي العالي

- رئيس الإدارة المركزية لـ الرعاية الاجتماعية.

- رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

- رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.

- رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببور سعيد.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام

- مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية.

- مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي.

- مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني.

- مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

- مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي.

- مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة.

- مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة.

- مدير عام الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.

اختصاصات مدير المديرية

يعمـل شاغل الوظيفـة تحت التوجيه الإداري العام للوزارة والمحافظة في إطار السياسة العامة للدولة.

- يشرف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة والحكم المحلي في نطاق المديرية للمحافظة.

- ينفذ قرارات إنشاء وتجهيز الوحدات الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية.

- يشرف على تنظيم العمل بالمديرية ويصدر التعليمات والأوامر المنظمة له وينسق بين إدارات المديرية بتنفيذ السياسة العامة للوزارة بالمديرية.

- يقترح خطط ومشروعات الرعاية والتنمية الاجتماعية والإدارية، في ضوء مقترحات الأجهزة المحلية ونتائج البحوث الاجتماعية ورفعها للمستويات الأعلى ويشرف على تنفيذها بعد اعتمادها.