26 وظيفة قيادية خالية في وزارة التضامن الاجتماعي.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بها، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وكشفت وزارة التضامن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل تلك الوظائف وشروطها وكيفية التقديم وأبرز الوظائف المطلوبة.

وظائف وزارة التضامن

وتتضمن الشروط للتقدم للوظيفة الحصول على مؤهل عال يناسب نوع وطبيعة العمل، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن في بيانها.

طريقة التقديم على وظائف وزارة التضامن

وتقديم الأوراق المطلوبة على البريد الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي hr.ad@moss.gov.eg.

الأوراق المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمدًا موضحًا به تفاصيل التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرة النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والتدرج الوظيفي للمتقدم والدورات الحاصل عليها وتقارير الكفاءة.

صورة شخصية وسيرة ذاتية ومحل الميلاد والإقامة.

شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضح بها توقيع أي جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمها.

سيرة ذاتية موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهات التي عمل بها أو يعمل بها مؤيدة بالمستندات.

تقديم مقترح تطوير للوظيفة المقدم عليها والمطلوب شغلها.

تقديم شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين في التقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي.

الوظائف المطلوبة

أولاً: وظائف بالمستوى الوظيفي العالي:

1- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

2- رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

3- رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.

4- رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة.

5- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

6- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

7- مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.

8- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس.

9- مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببور سعيد.

10- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

11- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

ثانيًا: وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام:

1- مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية.

2- مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين.

3- مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي.

4- مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني.

5- مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

6- مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي.

7- مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة.

8- مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية.

9- مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.

10- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة.

11- مدير عام الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة.

12- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

13- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

14- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

15- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.