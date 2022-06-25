دفاع المتهمين الثاني والثالث في رشوة الصحة يلتمس عدم معاقبتهما بسبب الاعتراف

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم السبت، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة».

الدفاع: المتهمان يعترفان بطلب المتهم الأول للرشوة

وقال دفاع المتهم الثاني والثالث أمام هيئة المحكمة، إنهما طبقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، منذ فجر التحقيقات وهما يقران ويعترفان باعترافات تفصيلية تؤكد قيام المتهم الأول بطلب الرشوة.

وأضاف دفاع المتهم الثاني والثالث: «نلتمس من هيئة المحكمة إقرارا بذات الاعترافات بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة».

الدفاع: الاعترافات جاءت بمحض إرادة المتهم

وتابع محامي المتهم الثالث أشرف شبانة، أن ما جاء من اعترافات موكله جاءت بمحض ارادته دون ضغط من ضباط الرقابة الإدارية كما ذكر دفاع المتهم الأول.