بوتين: الأمريكيون يحتفظون بـ200 رأس نووي تكتيكي في أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الأمريكيين (الولايات المتحدة الأمريكية) يحتفطون بـ200 رأس نووي تكتيكي في أوروبا، مخزنين في 6 دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو، كما تم تجهيز 257 طائرة لاستخدامها المحتمل، وليس طائرات أمريكية فقط.

بويتن: سنزود بيلاروسيا بمنظومات إسكندر-إم

وأضاف «بوتين»، أنه سيتم تزويد بيلاروسيا بمنظومات صاروخية من طراز إسكندر-إم، قائلا: «أنتم طرحتم هذه القضية، ونحن اتخذنا قرارا بأنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، سنزود بيلاروس بمنظومات صاروخية من طراز إسكندر-إم، والتي من المعلوم أنه يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، باستخدام الذخيرتين النووية والعادية»، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

بوتين: سنحدث طائرات بيلاورسيا لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية

وقال الرئيس بوتين إن روسيا ستعمل مع بيلاروسيا على تحديث طائراتها العسكرية، وسط اتفاق بين البلدين على جعل طيران بيلاروسيا قادر على نقل رؤوس نووية، وذلك حسبما نقلت العربية، كما اقترح الرئيس الروسي على نظيره البيلاروسي تطوير طائرات سو-25 البيلاروسية في روسيا، بحسب روسيا اليوم.