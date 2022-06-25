بولندا تطالب الناتو بزيادة وجوده العسكري على أراضيها

أعربت وزارة الدفاع البولندية عن تطلعها إلى أن تقرر قمة حلف الناتو المقبلة في مدريد، المقرر لها من 28 لـ 30 يونيو الجاري، زيادة حضور الحلف العسكري على أراضي بولندا، وطالب وزير دفاع بولندا بانتشار أكبر لقوات الناتو على أراضي بلاده، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

توتر متصاعد بين روسيا وبولندا

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد مع روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، التي حقق الجيش الروسي تقدمًا ملحوظًا فيها على الجبهة الشرقية من أوكرانيا خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بامتداد الاجتياح الروسي إلى مناطق أخرى في أوكرانيا التي تشترك مع بولندا في حدود برية.

مطالبات بزيادة تواجد الناتو في بولندا

ويأتي هذا الطلب من جانب بولندا، بعد تهديدات سابقة من جانب الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، لبولندا بأنها تكون الهدف التالي لـ القوات الروسية بعد أوكرانيا، بسبب إمدادها أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة، حسب قوله.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في أوقات سابقة، استهداف وقتل مرتزقة بولنديين قدموا لأوكرانيا، كان آخرها اليوم، حيث أعلنت استهداف وقتل 80 مرتزقًا بولنديًا.