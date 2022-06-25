«البترول»: بدأنا تحديث قطاع البترول منذ عام 2016

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن وزير البترول قد أطلق برنامج لتطوير وتحديث قطاع البترول منذ عام 2016، ويقضي البرنامج بتغطية كافة الأنشطة البترولية الموجودة في مصر، بداية من الكوادر البشرية ومعامل التكرير والبتروكيماويات وكذا الرقمنة.

عبدالعزيز: مصر وفرت 2.5 مليار دولار سنويا

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر وفرت 2.5 مليار دولار سنويا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، «فيه جهود عده تم بذلها خلال الـ8 سنوات الماضية حتى نصل إلى ما وصلنا إليه حاليا، والوزارة تنفذ برنامج تطوير كافة الأنشطة في قطاع البرول والطاقة منذ 2016 لتحقيق أقصي استفادة».

عبدالعزيز: وصلّنا غاز لأكثر من 7 ملايين مشترك

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرتين خلال العام الماضي فيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، أولهما تنص على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل، وحدث في هذا الباب الكثير من الطفرات، «وصلنا غاز خلال الـ8 سنوات الماضية لأكثر من 7 ملايين مشترك».

واستطرد: «خلال الـ5 سنوات الماضية كان معدل التوصيل سنويا 1.2 مليون منزل، وده كان رقم ضخم علشان نقدر نزود أعداد المستفيدين من الشعب المصري، واشتغلنا في نظام التقسيط بدون فوائد لدخول الغاز للمنازل، وده لاقى إقبال كبير من المواطنين».

وأوضح أن الوزارة بات لديها حاليا أكثر من 100 مركز تحويل لتحويل السيارات العاملة بالوقود للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا التوسع في إنشاء محطات الغاز، وستكون متقاربة وفي جميع أنحاء الجمهورية تحفيزا للمواطنين في تحويلهم إلى نظام الغاز.

وتابع: «الغاز الطبيعي وقود اقتصادي وصديق للبيئة وهذا المشروع خد وقت كبير جدا ومجهودات ضخمة من القطاع علشان يقدر يتوسع وينفذ، وعندنا دلوقتي أكثر من 850 محطة في السنة الأخيرة، كما أن الإقبال على تحويل السيارات للعمل من البنزين للغاز زاد بالمقارنة بالفترات السابقة».