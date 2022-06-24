تحديث بطاقة التموين 2022.. مستمر حتى 31 يوليو للمستفيدين من الدعم

تستمر مكاتب التموين على مستوى المحافظات في استقبال طلبات المواطنين حول تحديث بطاقة التموين 2022 من خلال ربطها برقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة، وذلك حتى يوم 31 يوليو المقبل بناء على المهلة المحددة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تسجيل رقم الهاتف المحمول لتحديث البطاقة.

تحديث بطاقة التموين 2022 لضبط منظومة الدعم

وتعمل وزارة التموين حاليا على ضبط منظومة الدعم التمويني من خلال تحديث بيانات جميع الأفراد المدرجين عليها، حيث بدأت عملية تحديث بطاقة التموين 2022 منذ شهر مارس الماضي من خلال تقديم بيانات بالدخل الشامل للأسر الحاملة للطاقة التموين، ثم تقديم تقارير بعدم امتلاك سيارة حديثة بعد موديل 2018، ثم تقديم صور الأرقام القومية لأفراد البطاقة، وأخيرا تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، وذلك ضمن إجراءات تحديث منظومة الدعم التمويني والأفراد المدرجين عليها.

تحديث بطاقة التموين الكترونيا

وتتيح وزارة التموين عملية تحديث البطاقة وتسجل رقم الموبايل عليها، عبر موقع دعم مصر، في خطوتين واحدة تتمثل في كتابة رقم البطاقة التموين المكون من 12 رقم، ثم كتابة رقم موبايل مسجل باسم الشخص الذي يظهره موقع دعم مصر وهو رب الأسرة، إذ تشترط الوزارة حاليا امتلاك صاحب البطاقة لرقم محمول مسجل باسمه في إحدى شركات المحمول الأربعة.

تنقية منظومة الدعم

وتهدف وزارة التموين من عملية تحديث بيانات بطاقات التموين والأفراد المقيمين عليها لتنقية المنظومة من خلال حذف الأفراد غير المستحقين للدعم والإبقاء فقط على الفئات الأكثر استحقاقا له.