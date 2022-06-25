موسكو: قواتنا تقترب من السيطرة الكاملة على لوجانسيك

قالت روسيا إنّ قواتها تقترب من السيطرة الكاملة على جمهورية لوجانسيك وذلك بعد السيطرة على سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

سيطرة روسية على سيفيرودونتسك

من جهته قال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، السبت، إن مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا تخضع للاحتلال الروسي بالكامل، وذلك بعد أشهر من القتال الدامي، على حد تعبيره.

رئيس الإدارة العسكرية: المدينة مدمرة

وقال رئيس الإدارة العسكرية أولكسندر ستريوك: «لكن المدينة مدمرة لدرجة أنه سيكون من الصعب على الناس التعامل مع هذا الوضع»، وقال مسؤولون عسكريون إقليميون يوم الجمعة إن القوات الأخيرة في سيفيرودونتسك صدرت لها أوامر بالمغادرة ، حيث كان من المستحيل الاستمرار في الدفاع عن مواقعها، مشيراً إلى أنّ هذا تنازل فعليًا عن المدينة لروسيا ووضع منطقة لوجانسيك الشرقية الأوكرانية بالكامل تقريبًا تحت السيطرة الروسية.