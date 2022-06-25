أوكرانيا: إطلاق صواريخ من بيلاروسيا على منطقة تشيرنيهيف الحدودية

أطلق الجيش الروسي صباح اليوم 20 صاروخًا على مستوطنة دسنا الحضرية بمنطقة تشيرنيهيف و24 صاروخًا أخرى على أهداف عسكرية بالقرب من مدينة جيتومير من أراضي بيلاروسيا، وفقا لما أعلن رئيس بلدية جيتومير سيرهي سوكوملين وفقا لموقع «Ukrinform».

وأوضح رئيس بلدية جيتومير: «هذا الصباح استيقظنا على أصوات الانفجار العالية ، وأصيبت الأهداف العسكرية الموجودة حول مدينة زيتومير، تم إطلاق الصواريخ مع الطائرات التي دخلت من بيلاروسيا، بشكل عام، تمّ إطلاق ما مجموعه 24 صاروخًا على قواعد عسكرية وأهداف حول زيتومير».

القوات الأوكرانية تواصل تحصين الحدود مع بيلا روسيا

وتابع: «تواصل القوات الأوكرانية بناء المناطق المحصنة على الحدود مع بيلاروسيا وبالقرب من جيتومير».

وبحسب قيادة العمليات الشمالية، تعرضت منطقة تشيرنيهيف أيضًا لنيران العدو في الصباح الباكر وفي حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت تعرضت منطقة تشيرنيهيف لهجوم صاروخي مكثف، وتمّ إطلاق عشرين ضربة صاروخية على مستوطنة ديسنا الحضرية من أراضي بيلاروسيا بالطائرات ومن الأرض.

ونتيجة لذلك، دمرت بعض مرافق البنية التحتية، وبحسب المعطيات الأولية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

تسجيل 19530 جريمة عدوان في أوكرانيا

وأمس، أطلقت القوات الروسية صواريخ على منطقة ميكولايف وأوديسا ومنطقة خاركيف، وتمّ إطلاق 70 صاروخًا على منطقة أوديسا، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 29 آخرين.

في السياق ذاته، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، تسجيل 19 ألفًا و530 جريمة عدوان وجرائم حرب و9 آلاف و678 جريمة مزعومة ضد الأمن القومي بالإضافة مقتل 339 طفلاً ضمن جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا مع دخول غزوها شهره الخامس وفقا لما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.