حاكم لوغانسيك: القوات الأوكرانية ربما تنسحب من سيفيرودونيتسك

قال حاكم لوغانسيك، اليوم الأربعاء، إنّ القوات الأوكرانية ربما تنسحب من سيفيرودونيتسك لكن القتال مستمر، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

وأضاف حاكم لوغانسيك الأوكراني: «لن نستسلم حتى لو اضطر الجيش للانسحاب من بعض المواقع في سيفيرودونيتسك»، مشيرًا إلى أنّ المعارك محتدمة في مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد.

معارك في سيفيرودونيتسك

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية لا تزال منتشرة في مدينة سيفيرودونتسك بشرق البلاد، وقاتل الجانبان من أجل المدينة في معارك شارع تلو شارع يوم الاثنين الماضي، إذ أمطرت قذائف المدفعية من فوق، مضيفًا أن حدة القتال هناك وفي ليسيتشانسك القريبة جعلهما «مدينتين ميتتين».

وتم الاستيلاء على الهدفين الاستراتيجيين، فإن الهدفين الاستراتيجيين سينقلان القوات الروسية إلى منطقة لوهانسك بأكملها في شرق أوكرانيا، ومنذ سحب قواتها من منطقة كييف في مارس، أعادت روسيا تركيز جهودها العسكرية الشرقية على منطقة دونباس الأوكرانية التي أحرزت تقدمًا بطيئًا هناك في الأسابيع الأخيرة، وعلى الرغم من تفوق أعداد الروس، قال «زيلينسكي» إن المدافعين الأوكرانيين كانوا صامدين ولديهم «كل فرصة» للرد.