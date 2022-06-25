خبير بالحركات الإسلامية: خروج المصريين ضد الإخوان أشعرني بالفخر والاعتزاز

قال الدكتور إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إنه دائما ما يشعر بالفخر والاعتزاز لما قام به المواطنون خلال ثورة 30 يونيو 2013، «أشعر بالاعتزاز والامتنان لما قام به المصريون، والمسؤولية التي ألقيت على عاتق الجيش والشرطة، ودفعنا الكثير للتخلص من جماعة الإخوان السرطانية دائمة التحور».

ربيع: الشعب المصري هو من قضى على «مغول العصر»

وأضاف «ربيع»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الشعب المصري هو من قضى على مغول العصر والمتمثلين في جماعة الإخوان، «المصريين نزلوا في 30 يونيو 2013 قالوا لازم نقضي على مغول العصر كما قضينا على المغول الحقيقيين، وكلفوا جيشهم وأمروه أنه ينهي هذا الوضع، واستجاب الجيش لنداء وأمر الشعب والرئيس السيسي حط روحه على كفه وأعلن خارطة الطريق، وبدأنا في سكة الخلاص من مغول العصر».

ربيع: مصر قدرها أن تكون منقذة للعالم والإقليم دائما

واستطرد: «مصر قدرها أن تكون منقذة للعالم والإقليم دائما، حيث إن مصر نجحت في القضاء على المغول والتتار، وبعد 800 سنة نجح الشعب المصري في الخروج ضد جماعة الإخوان، والتي وفي حال تمكنها من مصر كانوا ليصلوا إلى كل الدول العربية ويتوسعوا».

وأكد أن المواطن المصري حاليا لم يعد متفرجا كما كان ولكنه بات جزءًا من الاطلاع على كل ما يحدث، ما دفع القيادة السياسية بالكشف عن طريقة عمل جهاز الأمن الوطني وكيف يعاني لتحقيق الأمن والأمان في مصر، كما وقضى على أكذوبة كبيرة أطلقتها جماعة الإخوان حول ما يتعرضون له من تعذيب وما شابه.

وتابع: «ما قبل 30 يونيو 2013 هنلاقي أن كل دول الربيع العربي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة وما نتج عنهم من تشويه للمرأة وهز تماسك المجتمع، ما نتج عن ذلك من خلايا نوعية تابعه للجماعة، و30 يونيو نجحت فيه الدولة المصرية تبني مصطلح القوة الذكية».