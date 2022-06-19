تقرير هندي: الإخوان وراء هاشتاج «إلا رسول الله» والعرب انساقوا خلفه

سلط موقع «أوإينديا» الهندي الضوء اليوم على تداعيات أزمة التصريحات المسيئة للنبي محمد والتي صدرت عن متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند، وقال الموقع إن العالم العربي والشرق الأوسط انساق وراء هاشتاج تبين أن مصدره مجموعة مرتبطة بجماعة الإخوان في تركيا، في إشارة إلى هاشتاج «إلا رسول الله يا مودي».

ويقول الموقع، إن ما قالته نوبور شارما ليس ما لم يقال لأول مرة في التاريخ، ولكن نوع رد الفعل الذي حصل عليه يثير الشكوك في أن الأمر خلفه بالتأكيد أكثر مما تراه العين.

استغلال تصريحات نوبور شارما لاستهداف أقلية السيخ في أفغانستان

وقال التقرير الهندي إنه بعد أيام من إصدار تنظيم القاعدة الإرهابي المرعب تهديدات بشن هجمات إرهابية في الهند بسبب تعليقات المتحدث السابق باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما على النبي محمد، زعم تنظيم داعش الإرهابي أنه نفذ هجوما إرهابيا على معبد للسيخ في كابول عاصمة أفغانستان، كرد فعل على تصريحاتها.

وقال الموقع إنه يبدو أن نوبور شارما وملاحظاتها على النبي محمد كانت مجرد ذريعة لتنفيذ هجوم إرهابي على الأقليات الدينية في أفغانستان وإلقاء اللوم على شارما، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الإسلاميون في أفغانستان المعبد ويستهدفون السيخ.

وأشار الموقع الهندي إلى أنه في أكتوبر 2021، وبعد فترة وجيزة من سيطرة جماعة طالبان الإسلامية على أفغانستان، طلبوا من السيخ إما المغادرة أو اعتناق الإسلام إذا كانوا يريدون العيش.

ردود الفعل على تصريحات نوبور شارما.. أعمال شغب وإعدام دمية لها

ولفت التقرير إلى أن المتحدثة نوبور شارما تلقت تهديدات بالقتل وتهديدات بالاغتصاب، كما أعلنت مكافأة على رأسها، بعضها من قبل زعماء دينيين إسلاميين وبعضها حتى من قبل سياسيين.

كما خرجت حشود إسلامية إلى الشوارع لمدة أسبوعين متتاليين وسط أعمال رشق بالحجارة، وقاموا بأعمال شغب، حتى بعد أن اعتذرت شارما وسحبت تصريحاتها وتم عزلها من حزب بهاراتيا جاناتا، كما تم شنق دمية خارج مسجد بيلجافي في كارناتاكا بنوبور، مما أرسل رسالة مفادها أن هذا المصير ينتظر أي شخص يفعل ما فعلته.

أسباب غامضة وراء الغضب ضد الهند بعد تصريحات نوبور شارما

وبحسب التقرير الهندي، قفزت دول الشرق الأوسط الإسلامية أيضًا إلى الساحة وبدأت في إدانة بيانها، مضيفا أن المثير للاهتمام هو أن تعليقات نوبور كانت مجرد واحدة من التعليقات المختلفة المثيرة للجدل والتي لا داعي لها في مناظرات القنوات الإخبارية التلفزيونية الهندية والتي تصل إلى المئات شهريًا، ولا يزال سبب اختيار أحد التعليقات لإحداث عاصفة دولية ضد الهند أمرا غامضًا.

في هذا السياق، أشار حساب عبر موقع تويتر يحمل اسم The Hawk Eye، الذي يجري تحقيقًا عبر الإنترنت، إلى أن الدافع وراء إدانة دول الشرق الأوسط للهند كان استخدام مجموعة من الأدوات منها هاشتاج عربي يبدو أنه بدأ من قبل منظمة تنتمي إلى جماعة الإخوان ومقرها تركيا.

ويعتبر الموقع أن الدول الإسلامية انساقت وراء الهاشتاج كما لو كانوا في تنسيق تام لمساعدة الإسلاميين على أن يلعبوا دور الضحية، معتبرا أن بيانات داعش والقاعدة، تكشف كيف يمكن للإرهابيين الذين يمتلكون أسلحة آلية أن يعملوا جنبًا إلى جنب مع الإسلاميين الذين يوصفون بالمعتدلين من خلال لوحات المفاتيح والإنترنت.