اليوم.. محاكمة حمزة زوبع وآخرين في «اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان»

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم حمزة زوبع و16 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان».

وأجلت المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، الجلسة الماضية، لتقديم طلبات الدفاع، خلال جلسة اليوم الأحد 12 يونيو.

تفاصيل أمر الإحالة للمتهمين

وجاء في أمر الإحالة، رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، قيام كلا من حمزة سعد زوبع، حسام الدين عبدالرحمن، السيد فرج توكل، عماد البحيري، أمين يوسف، عبدالحكيم عامر، هشام متولي، إسلام علواني، إبراهيم سعيد، محمد أحمد، محمد محمد سعيد، صهيب سامي، محمد أبو زيد، طارق إبراهيم، علاء الدين فوزي، أحمد فوزي، محمد حسام، في الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما انتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين أيضا، بقيام كل من المتهم الأول حتى الخامس، بتولي قيادة في جماعة إرهابية الهدف منها استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

«زوبع» تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية للإخوان

وأضاف أمر إحالة المتهمين، بأن المتهم الأول حمزة زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج، فضلا عن تولي المتهم الثاني حسام الدين عبدالرحمن، مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، والمتهم الثالث السيد فرج توكل، مسؤولية وحدة المونتاج بذات اللجنة، والمتهم الرابع تولي مسئولية وحدة المعلومات.

أما المتهم الخامس فقد تولى مسؤولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم، والمتهم السادس وحتي السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا.