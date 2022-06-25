بيلاروسيا تطلب مساعدة «بوتين» للرد على تحليق طائرات الناتو قرب حدودها

طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في الرد على ما وصفه بتحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود بلاده، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

بوتين للوكاشينكو: سنزودكم بمنصات صاروخية نووية

وقال الرئيس الروسي بوتين، خلال لقاء جمعه اليوم، بنظيره البيلاروسي في سان بطرسبرج، ردا على هذه التحركات من جانب حلف الناتو: «أتفق معك تماما في أنه من واجبنا أن نحرص، على ضمان أمننا وأمن دولة الاتحاد وأمن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي».

وأكد الرئيس الروسي، أن روسيا ستزود بيلاروسيا بصواريخ حديثة قادرة على حمل رؤوس نووية، وتعمل معها على تحديث طائراتها العسكرية، مشيرا إلى أنه يتم تزويد بيلاروسيا بمنظومات صاروخية من طراز إسكندر-إم التي يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ باليستية ومجنحة باستخدام ذخيرة نووية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

عزل مقاطعة كالينينغراد إعلان حرب

وفيما يتعلق بعزل ليتوانيا لمقاطعة كالينينغراد الروسية، اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن ذلك في الحقيقة إعلان حرب.

وقال لوكاشينكو، خلال لقائه مع بوتين، إن المعلومات تتزايد في الآونة الأخيرة بشأن خطة ليتوانيا لوقف نقل البضائع عبر أراضيها من روسيا عبر بيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذا بمثابة إعلان حرب، معتبرا أنه غير مقبول في الظروف الراهنة.

ويأتي لقاء الرئيسين الروسي والبيلاروسي، اليوم، في أعقاب لقاء سابق بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ونظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، الخميس الماضي، أكد فيه وزير الدفاع الروسي ضرورة اتخاذ البلدين إجراءات مشتركة عاجلة لتعزيز القدرات الدفاعية لهما، وزيادة الاستعداد القتالي لقواتهما ونظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد.