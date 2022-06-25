محمد جمعة يفاجئ متابعيه بلوك جديد.. والجمهور: «كله رايح»

فاجأ الفنان محمد جمعة، الجمهور، منذ قليل، بنشر صورة يظهر فيها بلوك غريب عن شكله المعتاد الظهور به، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر محمد جمعة، في الصورة «حالق شعره بالكامل ودقنه كبيرة»، ما أثار دهشة الجمهور.

وتوالت التعليقات على صورة محمد جمعة؛ وأبرزها: «أنا فضلت أشبه يمكن أكتر من ساعة وبقيت مش متأكد هي اللوحة اللي وراك دي لڤان جوخو لا مش هيا»، وجاء تعليق آخر: «ده كله رايح فعلا حتى الشعر».

نجاح محمد جمعة في دراما رمضان 2022

وحقق الفنان محمد جمعة نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، حيث شارك في 4 أعمال من بينها مسلسل «جزيرة غمام»، الذي كانت تدور أحداثه حول استقرار خلدون والعايقة الغجرية في الجزيرة، ومحاولتهما السيطرة على أهلها ظنًا منهم أنها تحتوي كنز وسر كبير لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهما لتنفيذ مخططهما.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

وشارك في بطولة «جزيرة غمام»؛ أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، مي عز الدين، وفاء عامر، رياض الخولي، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، والطفل منذر مهران، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.