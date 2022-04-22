محمد جمعة: «جزيرة غمام» يشهد حرب تمثيل بين أبطاله.. وابنى سبب مشاركتى بـ«فى بيتنا روبوت 2»

يعيش الفنان محمد جمعة حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الوقت الراهن، حيث يشارك فى 4 مسلسلات خلال السباق الرمضانى الحالى، وتتميز أدواره هذا العام بالتنوع ما بين الكوميديا والتراجيديا، منها «جزيرة غمام» الذى يعتبر العمل الأساسى له، وكذلك مسلسلات «المشوار»، و«دايماً عامر»، و«فى بيتنا روبوت 2»، وتعتبر هذه الأعمال التى ينتظرها الجمهور نظراً للقضايا والكوميديا التى تناقشها وتناسب الأسرة المصرية على المائدة الدرامية فى رمضان.

وأعرب «جمعة» عن سعادته البالغة بمشاركته فى مسلسل «جزيرة غمام»، الذى يتناول قصة جزيرة واقعة فى الصعيد وسط المياه بشكل خيالى حدثت قبل 100 عام تظهر شرائح من الناس عاشت فى هذه الجزيرة على كافة المستويات اجتماعياً، مؤكداً أن تحضيره لشخصية «الشيخ يسرى»، رجل دين يلعب بأحلام البسطاء، كانت مثل أى شخصية أو دور قام به، حيث قام بدراسته جيداً، ووقف على أبعاده الدرامية وتفاصيله وما يمكن أن يضيفه لها بالاتفاق مع المخرج والمؤلف.

وكشف محمد جمعة لـ«الوطن» عن أسباب موافقته على المشاركة فى العمل قائلاً: عندما علمت أن المسلسل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال وإخراج المخرج الكبير حسين المنباوى وافقت على الفور، لأن عبدالرحيم كمال هو الكاتب الأعظم فى الوطن العربى، فضلاً عن كون المشاركين فى المسلسل من أصحاب المواهب الكبيرة، حيث يسعى كل منهم لإظهار كل ما يمتلكه من موهبة، ولذلك كان المسلسل عبارة عن حرب تمثيل بين أبطاله فى رأيى».

واستطرد «جمعة» فى حديثه قائلاً: «عبدالرحيم كمال كاتب حوار لا يستطيع أحد أن يزايد عليه، ويحاول من خلال العمل توصيل رسالة معينة، ويناقش قضية حساسة، وبعيداً عن هذه الجزئية، فأنا أحب اللهجة الصعيدية كثيراً، بالإضافة إلى أن المسلسل من نوعية الأعمال التى تعيش لفترات زمنية مختلفة، ولنا فى مسلسلات «لن أعيش جلباب أبى»، و«ليالى الحلمية»، «أبو العروسة» خير دليل ومثال، فهى أعمال (محدش بيزهق منها حتى لو اتعادت مليون مرة).

وأرجع محمد جمعة مشاركته فى مسلسل «دايماً عامر» إلى أسباب عدة، أولها إعجابه بتجسيده لشخصية الرجل النوبى الذى يعيش فى أسوان، وتربطه صداقة بالفنان مصطفى شعبان ضمن الأحداث، ويقود الأخير رحلة المدرسة التى يعمل بها لأسوان.

وقال محمد جمعة إنه كان يفكر فى تسجيل أغنية ويطرحها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لكنه فوجئ حينها بمكالمة من جهة الإنتاج الخاصة بمسلسل «دايماً عامر»، للاتفاق معه على أغنية ضمن أحداث المسلسل، موضحاً: «الأغنية من كلمات العبقرى حسن المهدى، فتوافقت رغبتهم مع تفكيره فى تقديم أغنية، فوافقت على الفور لأنى أحببت الأغنية التى تلائم الشخصية الصعيدية والنوبية».

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وتابع: «تمتعى بالبشرة السمراء جعلنى قريب الشكل والشبه بأهل النوبة، وبالتالى كنت مقنعاً للجمهور بتجسيد هذه الشخصية».

وعن أسباب موافقته على المشاركة فى مسلسل «المشوار»، الذى يعرض داخل السباق الرمضانى الحالى على شاشة قناة «dmc»، قال إنه وافق بمجرد معرفته بوجود مخرج كبير للعمل مثل محمد ياسين، الذى كان يتشرف بسماع اسمه فقط، وكان حلماً بالنسبة له أن يعمل معه.

وأضاف أنَّ محمد رمضان ممثل موهوب وشاطر، ويمتلك شعبية كبيرة بين الجماهير فى الوطن العربى، إذا كنت تتفق معه أو تختلف، فهو يحقق نسب مشاهدة مرتفعة كل عام خلال السباق الرمضانى.

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وعن الصعوبات التى واجهته فى مسلسل «المشوار»، قال محمد جمعة إن تصوير العمل كان فى مدينة الإسكندرية، وكان يصوّر فى التوقيت نفسه مسلسل «جزيرة غمام» فكان من الصعب تنسيق المواعيد، إضافة إلى إرهاق السفر.

وعن مشاركته فى الجزء الثانى من مسلسل «فى بيتنا روبوت»، قال محمد جمعة «ابنى (عمر) يحب المسلسل جداً ومتعلق به وهو مسلسل للأطفال وللأسرة ومن أذكى المسلسلات المقدمة ونحن نفتقد هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة جداً، وقد حقق لغة العصر فى التعامل مع الأطفال ووجدت أننى كنت أشاهد الجزء الأول منه مع ابنى وكنت مستمتعاً بمشاهدته، لذا وافقت دون تردد على المشاركة فى الجزء الثانى».