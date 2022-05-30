محمد جمعة: مسلسل جزيرة غمام سيبقى خالدا في تاريخ الدراما المصرية

قال الفنان محمد جمعة، إنه سعيد ومحظوظ إنه كان جزءًا من عمل مهم وكبير بشهادة الجمهور والنقاد «جزيرة غمام»، متابعًا «أعتقد أن هذا المسلسل سيكون من الأعمال الخالدة في تاريخ الدراما المصرية وأمتعني كثيرًا إنني وسط الكوكبة الكبيرة من النجوم وأيضا المتعة الشخصية بالنسبة لي تجسيد هذه الشخصية الشيخ يسري».

«الشيخ يسري» من أصعب الشخصيات التي قدمتها في حياتي

وأضاف جمعة خلال لقائه من الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة قناة «الحياة»، أن «دور الشيخ يسري من أصعب الشخصيات التي قدمتها في حياتي لأن الدور كان معقد ومركب وأن ترى إنسانا بكل تفاصيله بعيوبه وأخطائه لأن رجل الدين في النهاية بشر يخطئ ويصيب لكنه شخص استخدم واجهة الدين بشكل خاطئ وبدأ يروج أنه يستطيع أن يعمل أعمال أو أمور خارقة الطبيعة ليتربح من هذه الأعمال، وعندما قرأت عن الشيخ يسري رأيته على الورق إنسان يحب المال والحياة لذلك شيخه الشيخ مدين أعطاه الدنيا».

نطرح عصفا ذهنيا في جزيرة غمام

وتابع محمد جمعة، أن «مشهد المواجهة بيني وبين الشيخ عرفات من أصعب المشاهد وكنت وصناع العمل خائفين من هذا المشهد لأنه مشهد كاشف، المنطق فيه قد يستوعب الناس أنها تفكر فيه بشكل منطقي أو الناس تفكر فيه أن ده نوع من التطرف لتوجه معين، وهذا لم يكن مقصود لأننا من صناع العمل لم تكن مع توجه معين وأن الجانبين يجب أن يكونا مكملين لبعضهم».

وأردف جمعة أن «مشكلة هذا المشهد لأنها يتحدث عن نوايا ويجب أن يظهر شكل لهذه النوايا فلم يكن المقصود منه المناظرة لكننا نطرح عصف ذهني، إحنا عاوزين كل الجوانب عاوزين نحب الحياة ونحب شكل الشرع وجوهر الدين».