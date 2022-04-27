محمد جمعة: «حب ابني» سبب موافقتي على مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعيش الفنان محمد جمعة، حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الجارية، حيث يشارك في 4 مسلسلات خلال السباق الرمضاني الحالي، ومن بين هذه الأعمال مسلسل في بيتنا روبوت 2.

وقال محمد جمعة عن مشاركته في مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «ابني يحب المسلسل جداً ومتعلق به وهو مسلسل للأطفال وللأسرة ومن أذكى المسلسلات المقدمة ونحن نقتقد هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة جدا».

محمد جمعة: في بيتنا روبوت يتعامل مع الأطفال بشكل حديث

وأضاف جمعة: «كنت في بيتي بتفرج على المسلسل الجزء الأول ابني عمر وأستمتع جدا بمشاهدته له، لذا وافقت على الفور علي المشاركة في الجزء الثاني بسبب ابني، المسلسل يحقق لغة العصر في التعامل مع الأطفال».

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، يوميا على شاشة قناة «الحياة» في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويشارك في بطولة مسلسل «في بيتنا روبوت» هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب، وعدد آخر من الفنانين.