«التعليم العالي»: بدء اختبارات القدرات 2023 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اختبار القدرات الخاصة بالالتحاق بالكليات تبدأ عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه لا تغيير في قواعد تنسيق الجامعات لهذا العام.

«الأعلى للجامعات» يعزي أسرة طالبة المنصورة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة تليفزيونية، أن المجلس الأعلى للجامعات قدم العزاء لأسرة طالبة المنصورة خلال اجتماع اليوم، حيث هناك اتجاه أن تحظى قضية مواجهة العنف باهتمام خاص خلال الفترة المقبلة، وأن تركز عليها مشروعات التخرج، بحيث تقوم لجنة من الأساتذة بتقديم روشتة في التعامل مع هذه القضية، كما أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة «العربية والأجنبية».

95 % الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن يُشترط أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة في لالتحاق بكليات الطب، و90% لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، و85% للهندسة والحاسبات والمعلومات، وأن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة؛ نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي مُتميز.