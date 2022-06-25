عبد الغفار: لم نرصد حالة مصابة بجدري القرود.. مستعدون بالعلاج والتشخيص

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه لم يتم رصد أي حالة في مصر مصابة بفيروس جدري القرود حتى الآن، موضحًا أنه يتم متابعة كل القادمين من أي دولة ظهر بها مرض جدري القرود، وذلك بالتنسيق مع الحجر الصحي البيطري المصري، « مستعدين تمامًا بالعلاج والتشخيص ورصد أي تغيرات ترتبط بجدري القرود»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

متابعة الأعراض الخاصة بجدري القرود بالتنسيق مع هيئة الطب الوقائي

وأضاف «عبد الغفار»، أنه يتم متابعة الأعراض الخاصة بجدري القرود بالتنسيق مع هيئة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، كما ذكر أنه يتم العمل على تدريب العاملين والموظفين منذ عامين على ميكنة كافة الإجراءات داخل الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا في الوقت ذاته بعقد اليوم أول اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الحي الحكومي إنجاز به حالة من الإبهار

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، أن الحي الحكومي يعتبر إنجازًا به حالة من الإبهار، إذ انعقد المجلس في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية وكافة رؤساء الجامعات أبدوا إعجابهم بما تحقق في مشروع العاصمة الإدارية إنجاز وإعجاز، مؤكدًا في الوقت ذاته أم العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية لأنها تعتبر مدينة ذكية تضم أحدث التكنولوجيات.