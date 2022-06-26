محمد أبو حامد: 30 يونيو استرداد للدولة من سيطرة الإخوان عليها

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب سابقا، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة استرداد للدولة المصرية بعدما حاولت جماعة الإخوان السيطرة على الدولة، ما استلزم من القيادة السياسية الجديدة البدء بالملفات الأولية والتي كانت خاصة بالبنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية لتستطيع الدولة الاستمرار.

أبو حامد: الرئيس السيسي دائما ما يتحدث عن الإصلاحات السياسية

وأضاف «أبو حامد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي الكثير من المناسبات تحدث عن ضرورة إحداث الإصلاحات سياسية مع القيام بها، «الرئيس في نفس يوم دعوته للحوار الوطني اتكلم عن فترة استثنائية تمر بها دول العالم نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية».

أبو حامد: الرئيس دائما يتحدث عن فكرة استمرار الدولة

واستطرد: «الرئيس دائما ما يتحدث عن فكرة استمرار الدولة والدعوة للحوار الوطني مع الإصلاح السياسي المرتقب، وده يؤكد سعيه نحو تشكيل عقل جمعي للدولة من كل أبنائها من أجل مواجهة تلك التحديات، ووضع حلول جذرية لكل المشكلات».

وأوضح أن جميع دول العالم مازالت تؤكد استمرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن هناك أزمة تخص مجال الغذاء والتي قد يصاب بها بعضا من دول العالم.

وتابع: «الدولة بتتكلم عن إصلاح سياسي، وتسعى لفتح المجال لكل أبنائها وتستوعب الكل، باستثناء من تورط في دماء المصريين سواء تنفيذا أو تحريضا، ومن أجل مناقشة تلك التحديات الاستثنائية والاستفادة من عقول جميع المواطنين في الإصلاح السياسي وكذا إعادة بناء الدولة».