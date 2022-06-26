وزيرة التخطيط تفتتح عيادات الأعمال ضمن الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عيادة الأعمال الخاصة بمشروع رواد 2030 التابع للوزارة، وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة، الذي نظمته الوزارة ومشروع رواد 2030 بمقر الجريك كامبس.

حضر الافتتاح الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأحمد الألفي مؤسس الجريك كامبس.

المبادرة تقدم استشارات في كل المجالات لرواد الأعمال

وخلال الافتتاح أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة عيادات الأعمال في مصر هدفها الرئيسي تقديم استشارات في كل المجالات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وأيضا للمتعثرين من أصحاب الشركات الناشئة بهدف استكمال مشروعاتهم.

تكوين مرجعية قانونية

وأوضحت السعيد أن العيادات تقدم استشارات عامة ومالية وقانونية تهدف إلى تكوين مرجعية قانونية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف هذه العيادات؛ المحافظة على استدامة الشركات الناشئة.