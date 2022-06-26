أخصائية نفسية: قاتل «نيرة» وصل لدرجة الهوس بها.. «مش قادر يتحمل رفضها»

قالت الدكتورة نهى النحاس، الأخصائية النفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية، إن ما حدث من قتل فتاة المنصورة فاجعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، «أنا وقفت قدامها كتير وكنت بحاول أفهم إيه اللي ممكن يوصل شخص إنه يعمل ده، هل ده مرض نفسي ولا تحت تأثير مخدر».

النحاس: مش قادر يتخيل رفضها له

وأضافت «النحاس»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك الكثير من العوامل الخاصة بالتربية التي دفعت قاتل فتاة المنصورة بالقيام بمثل ما قام به، «هو وصل لدرجة إنه مهووس بالبنت، ومش قادر يتخيل رفضها له».

النحاس: ما قام به هذا الشاب يعكس تربيته على قدر عال من الاستحقاق

واستطردت: «ما قام به هذا الشاب يعكس تربيته على قدر عال من الاستحقاق، ولما يرغبون فيه هو أن عمرهم ما رفض لهم شيء، واللي عايزه هيكون حتى لو بشكل معنوي، أو إنه اتحرم من الحب والحنان خلال فترة الطفولة فبيكون عايز ياخد ده بالقوة».

وأوضحت أن هناك تغير شديد من قبل الطلاب في الجامعات في طريقة التفكير والنظرة للفتاة على أنها باتت «مستباحة»، «مش هلوم الميديا أو الإعلام أو الأغاني لأن الشخص المفروض يكون عنده شوية تمييز إنه ياخد المناسب له».

وتابعت: «فيه حاجة بتحصل نفسيا وهي نظرية التجميع، وبيكون فيها الشخص بيتصرف بشكل سيئ في البداية، ثم يتبعه الكثير من الأشخاص زي التحرش بيقوم بيها واحد في الأول ثم يتبعه الكثير ويصبح تحرش جماعي».