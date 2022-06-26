مصرع طفل دهسه فنطاس أمام منزله صرف صحي في سوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طفل في العقد الأول من العمر، إثر اصطدام سيارة نصف نقل «فنطاس صرف صحي» به، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود بلاغا من مركز الغنايم أسيوط يتضمن وصول طما من مركز الغنايم، بأسيوط يتضمن وصول الطفل «أحمد ح ف ع» 3 سنوات، ويقيم دائرة المركز اصطدمت به سيارة نصف نقل «فنطاس صرف صحي»، إلى مستشفى الغنايم المركزي «جثة هامدة» ادعاء حادث سيارة.

سيارة نصف نقل تصدم الطفل

وأفاد عمه «رمضان ف ع ع»، 43 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نصف نقل «فنطاس صرف صحي»، أهالي قيادة المدعو «علي م ع ع»، 33 سنة، سائق، ويقيم في دائرة مركز طما شمال سوهاج، مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.