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طقس سوهاج اليوم.. شديد الحرارة نهارا وهبوب رياح محملة بالأتربة

كتب:

شيماء دراز
09:01 ص | السبت 25 يونيو 2022
إرتفاع درجات الحرارة

إرتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة سوهاج، اليوم السبت، طقسًا شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، وكذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة بمحافظة سوهاج اليوم

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، على محافظة سوهاج 39 درجة مئوية للعظمى، و25 درجة للصغرى، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد، احتمالية هبوب رياح محملة بالأتربة على فترات متقطعة من النهار خصوصًا عقب فترة الظهيرة على محافظة سوهاج، مع ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة عقب غروب الشمس.

درجات الحرارة على شمال الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة، اليوم، على شمال الصعيد 38 درجة مئوية للعظمى و25 درجة للصغرى؛ وتصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد إلى 43 درجة للعظمى، و28 درجة للصغرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال الصعيد، غدا، معتدل ليلا، وخلال الساعات الأولى من الصباح.

 طقس القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإنّ القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارًا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

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بقلم شيماء دراز