محافظ سوهاج: عقوبات على الممتنعين عن توريد القمح وتشديد الرقابة بالأسواق

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على توريد القمح إلى الصوامع والشون بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أنّ مسالة توريد الأقماح تعد أمنا قوميا خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

تفعيل عقوبات الممتنعين عن توريد القمح بسوهاج

وأكد المحافظ تفعيل عدد من العقوبات على الممتنعين عن التوريد، وتحدد العقوبات وفقًا لكمية القمح.

وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنه تم العمل بالعقوبات في داخل الإدارات والجمعيات الزراعية بكل مركز وقرية بمحافظة سوهاج، ويتم متابعة التوريد وتنفيذ العقوبات بصفة مستمرة.

عقوبات الإمتناع عن توريد الأقماح بسوهاج

وأوضح إبراهيم أن العقوبات تشمل، حرمان المخالفين لتوريد النسبة المقررة وفقا للحيازة الزراعية للموسم الحالي من المحاصيل الصيفية، إضافة إلى الحرمان من خدمات البنك الزراعي المصري، وكذلك الحرمان من خدمت الجمعيات الزراعية، كما يتم توريد مبلغ 1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم توريده للصوامع والشون بمحافظة سوهاج، وفقًا للحيازة الزراعية لكل مواطن.

تطبيق قانون 95 لمنع تداول الأقماح

كما نوّه وكيل تموين سوهاج بتشديد الرقابة على تداول الأقماح في السوق السوداء، إذ يعاقب قانونيا بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 كل من يُضبط لديه أقماح يتم تداولها خارج الإطار القانوني.