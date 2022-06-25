وكيل صحة سوهاج يتلقى التهنئة من نقيب الأطباء ورئيس نقابة العاملين

استقبل الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، في مكتبه بمقر مديرية الصحة اليوم السبت، كلاً من الدكتور محمود فهمي منصور، نقيب اطباء سوهاج، يرافقه الدكتور إسحاق صبحي، وكيل النقابة، كما استقبل محمد حماد، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الصحي، ووفداً من اعضاء النقابتين، لتقديم التهنئة إلى وكيل وزارة الصحة بتوليه منصبه الجديد.

تحسين أوضاع الأطباء

تناولت المناقشات التي جرت على هامش اللقاء، التطرق إلى عدد من الأمور الهامة التي تمس تحسين أوضاع الأطباء بشكل عام، حيث أكد الدكتور سامي النجار أن التعاون بين النقابة ومديرية الصحة يخدم القطاع الصحي وصحة المواطن، وهو الهدف الأساسي والمنشود للجميع، فيما أشاد الدكتور محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج، بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح.

تطوير القطاع الصحي بسوهاج

من جانبه، نقل محمد حماد، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الصحي، تهاني جميع العاملين إلى وكيل وزارة الصحة بسوهاج، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته الوطنية، في تطوير القطاع الصحي بمحافظة سوهاج.

وترأس الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعاً في وقت سابق، لمتابعة نتائج وأعمال حملة القضاء على بؤر البلهارسيا، والتي تأتي برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، ودعم من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور أشرف أمين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا بوزارة الصحة، والدكتورة رجاء حسين، مدير عام المتوطنة بمديرية الصحة بسوهاج، والدكتورة أميمة البدري، مدير إدارة البلهارسيا بمديرية الصحة.